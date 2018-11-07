Ирландским предпринимателям запретят рекламировать алкоголь возле школ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правительство Ирландии разработало ряд ограничительных мер, связанных с продажей алкогольной продукции в стране, передает УНН со ссылкой на TheJournal.ie.
Так, с 12 ноября 2019 года в Ирландии вводится запрет на рекламу алкогольной продукции вблизи садиков, детских игровых площадок и школ страны.
"Рекламу алкогольной продукции нельзя будет размещать ближе 200 метров от дошкольных и школьных учреждений", - говорится в сообщении.
Также, со следующего года вводится запрет на рекламу алкоголя во время показа фильмов в кинотеатрах. Запрет не касается фильмов, классифицированных как 18+.
Более того, в ноябре 2021 года планируется ввести запрет на рекламу алкогольной продукции спонсорами детских спортивных мероприятий.
Напомним, что украинские депутаты также инициировали законопроект (№9065), направленный на ограничение доступности алкогольной и табачной продукции среди молодежи.
В частности, документом предусмотрен запрет на продажу алкоголя и сигарет в торговых точках, которые расположены ближе, чем 200 метров к учебным заведениям. Также депутаты требуют поднять штрафы за реализацию такой продукции несовершеннолетним.
Более того, впервые инициировано введение уголовной ответственности за привлечение детей к пьянству.
Согласно выводам ГНЭУ, законопроект №9065, который СМИ называют "молодежным", рекомендован к принятию в первом чтении.
Уточним, что документ инициировала группа депутатов во главе с президентом ФФУ Андреем Павелко.