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Ирландским предпринимателям запретят рекламировать алкоголь возле школ

Киев  •  УНН

 • 10983 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правительство Ирландии разработало ряд ограничительных мер, связанных с продажей алкогольной продукции в стране, передает УНН со ссылкой на TheJournal.ie.

Так, с 12 ноября 2019 года в Ирландии вводится запрет на рекламу алкогольной продукции вблизи садиков, детских игровых площадок и школ страны.

"Рекламу алкогольной продукции нельзя будет размещать ближе 200 метров от дошкольных и школьных учреждений", - говорится в сообщении.

Также, со следующего года вводится запрет на рекламу алкоголя во время показа фильмов в кинотеатрах. Запрет не касается фильмов, классифицированных как 18+.

Более того, в ноябре 2021 года планируется ввести запрет на рекламу алкогольной продукции спонсорами детских спортивных мероприятий.

Напомним, что украинские депутаты также инициировали законопроект (№9065), направленный на ограничение доступности алкогольной и табачной продукции среди молодежи.

В частности, документом предусмотрен запрет на продажу алкоголя и сигарет в торговых точках, которые расположены ближе, чем 200 метров к учебным заведениям. Также депутаты требуют поднять штрафы за реализацию такой продукции несовершеннолетним.

Более того, впервые инициировано введение уголовной ответственности за привлечение детей к пьянству.

Согласно выводам ГНЭУ, законопроект №9065, который СМИ называют "молодежным", рекомендован к принятию в первом чтении.

Уточним, что документ инициировала группа депутатов во главе с президентом ФФУ Андреем Павелко.

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