Ірландським підприємцям заборонять рекламувати алкоголь біля шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Уряд Ірландії розробив низку обмежувальних заходів, пов'язаних з продажем алкогольної продукції у країні, передає УНН з посиланням на TheJournal.ie.
Так, з 12 листопада 2019 року в Ірландії вводиться заборона на рекламу алкогольної продукції поблизу садків, дитячих ігрових майданчиків і шкіл країни.
"Рекламу алкогольної продукції не можна буде розміщувати ближче 200 метрів від дошкільних і шкільних установ", - йдеться в повідомленні.
Також, з наступного року вводиться заборона на рекламу алкоголю під час показу фільмів у кінотеатрах. Заборона не стосується фільмів, класифікованих як 18+.
Більш того, у листопаді 2021 року планується ввести заборону на рекламу алкогольної продукції спонсорами дитячих спортивних заходів.
Нагадаємо, що українські депутати також ініціювали законопроект (№9065), спрямований на обмеження доступності алкогольної і тютюнової продукції серед молоді.
Зокрема, документом передбачено заборону на продаж алкоголю і цигарок у торгових точках, які розташовані ближче, ніж 200 метрів до освітніх закладів. Також депутати вимагають підняти штрафи за реалізацію такої продукції неповнолітнім.
Більш того, вперше ініційовано введення кримінальної відповідальності за залучення дітей до пияцтва.
Згідно з висновками ГНЕУ, законопроект №9065, який ЗМІ називають "молодіжним", рекомендований до прийняття у першому читанні.
Уточнимо, що документ ініціювала група депутатів на чолі з президентом ФФУ Андрієм Павелком.