Ирландия призвала своих наблюдателей в миссии ОБСЕ на Донбассе покинуть Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правительство Ирландии призвало ирландских членов миссии международных наблюдателей в Украине покинуть страну из-за обстрелов Донбасса российско-оккупационными войсками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Детали
Как отметили, в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области работает девять ирландских сотрудников.
В то же время Министерство иностранных дел Ирландии не отозвало дипломатов из своего посольства в Киеве.
Напомним
17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.
Всего за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.