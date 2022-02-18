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Ірландія закликала своїх спостерігачів у місії ОБСЄ на Донбасі покинути Україну

Ірландія закликала своїх спостерігачів у місії ОБСЄ на Донбасі покинути Україну

Київ • УНН

 • 17540 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Уряд Ірландії закликав ірландських членів місії міжнародних спостерігачів в Україні покинути країну через обстріли Донбасу російсько-окупаційними військами. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times.

Деталі

Як зазначили, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донеччині працює дев'ятеро ірландських співробітників.

Водночас міністерство закордонних справ Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства в Києві.

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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