Ірландія закликала своїх спостерігачів у місії ОБСЄ на Донбасі покинути Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Уряд Ірландії закликав ірландських членів місії міжнародних спостерігачів в Україні покинути країну через обстріли Донбасу російсько-окупаційними військами. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times.
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Як зазначили, у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донеччині працює дев'ятеро ірландських співробітників.
Водночас міністерство закордонних справ Ірландії не відкликало дипломатів зі свого посольства в Києві.
Нагадаємо
17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.
Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.