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Ирландия готовится к борьбе с АЧС

Ирландия готовится к борьбе с АЧС

Киев  •  УНН

 • 6477 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Ирландия готовится к борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Global Meat News.

На территории страны случаи АЧС пока еще не фиксировались, напомнил министр сельского хозяйства, продовольствия и морских дел Ирландии Майкл Крид.

"И даже учитывая тот факт, что АЧС не представляет угрозы для здоровья людей, вспышка болезни окажет огромное влияние на ирландскую отрасль свиноводства. В Ирландии насчитывается почти 1,7 млн свиней, а экспорт свинины в 2018 году составил 666 млн евро", - проинформировал он.

В случае с АЧС, Ирландия должна быть "на чеку", считает Крид.

"Мы должны действовать сообща, чтобы не допустить этой болезни в Ирландии ради нашей свиноводческой отрасли и агропродовольственной отрасли в целом", - добавил министр.

Напомним, в аэропорту Дублина из-за АЧС усилили контроль.

Также напомним, что вирус угрожает французским производителям мясных деликатесов.

В Украине тем временем с начала года было зафиксировано уже более 20 вспышек АЧС. На фоне болезни выросли объемы импорта свинины из-за границы, и выросли цены на продукцию свиноводства на внутреннем рынке страны.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.

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