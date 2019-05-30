Ирландия готовится к борьбе с АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Ирландия готовится к борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Global Meat News.
На территории страны случаи АЧС пока еще не фиксировались, напомнил министр сельского хозяйства, продовольствия и морских дел Ирландии Майкл Крид.
"И даже учитывая тот факт, что АЧС не представляет угрозы для здоровья людей, вспышка болезни окажет огромное влияние на ирландскую отрасль свиноводства. В Ирландии насчитывается почти 1,7 млн свиней, а экспорт свинины в 2018 году составил 666 млн евро", - проинформировал он.
В случае с АЧС, Ирландия должна быть "на чеку", считает Крид.
"Мы должны действовать сообща, чтобы не допустить этой болезни в Ирландии ради нашей свиноводческой отрасли и агропродовольственной отрасли в целом", - добавил министр.
Напомним, в аэропорту Дублина из-за АЧС усилили контроль.
Также напомним, что вирус угрожает французским производителям мясных деликатесов.
В Украине тем временем с начала года было зафиксировано уже более 20 вспышек АЧС. На фоне болезни выросли объемы импорта свинины из-за границы, и выросли цены на продукцию свиноводства на внутреннем рынке страны.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.