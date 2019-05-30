Ірландія готується до боротьби з АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Ірландія готується до боротьби з африканською чумою свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Global Meat News.
На території країни випадки АЧС поки ще не фіксувалися, нагадав міністр сільського господарства, продовольства та морських справ Ірландії Майкл Крід.
"І навіть враховуючи той факт, що АЧС не становить загрози для здоров'я людей, спалах хвороби матиме неабиякий вплив на ірландську галузь свинарства. В Ірландії налічується майже 1,7 млн свиней, а експорт свинини в 2018 році склав 666 млн євро", - поінформував він.
У випадку з АЧС, Ірландія повинна бути "на чеку", вважає Крід.
"Ми повинні діяти спільно, щоб не допустити цієї хвороби в Ірландії заради нашої галузі свинарства та агропродовольчої галузі в цілому", - додав міністр.
Нагадаємо, в аеропорту Дубліна через АЧС посилили контроль.
Також нагадаємо, що вірус загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів.
В Україні тим часом з початку року було зафіксовано вже більше 20 спалахів АЧС. На тлі хвороби зросли обсяги імпорту свинини з-за кордону, і виросли ціни на продукцію свинарства на внутрішньому ринку країни.
На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують відчувати мільйонні збитки.