Ирландия готова присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил о готовности страны принять участие в мониторинге прекращения огня в Украине. Он отметил опыт Ирландии в миротворческой деятельности.
Сейчас нужно сфокусироваться на том, как Ирландия может помочь Украине защитить себя и своих людей, но мир в Украине наступит, и Ирландия будет готова работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы помочь поддержать этот мир, и поддержать Украину на ее пути восстановления и отстройки
Он добавил, что после установления режима прекращения огня, Ирландия будет открыта к участию в мониторинге прекращения огня.
У нас есть большой опыт в Ливане, Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности. Конечно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Ирландия открыта к миротворчеству
