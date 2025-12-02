Ирландия готова присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова принять участие в мониторинге прекращения огня в Украине. Об этом Мартин заявил во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Сейчас нужно сфокусироваться на том, как Ирландия может помочь Украине защитить себя и своих людей, но мир в Украине наступит, и Ирландия будет готова работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы помочь поддержать этот мир, и поддержать Украину на ее пути восстановления и отстройки