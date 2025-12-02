Ірландія готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні. Про це Мартін заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Зараз потрібно сфокусуватися на тому, як Ірландія може допомогти Україні захистити себе та своїх людей, але мир в Україні настане, і Ірландія буде готова працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти підтримати цей мир, та підтримати Україну на її шляху відновлення та відбудови - сказав Мартін.

Він додав, що після встановлення режиму припинення вогню, Ірландія буде відкрита до участі моніторингу припинення вогню.

У нас є багато досвіду в Лівані, Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності. Звичайно ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. Ірландія відкрита до миротворчості - додав Мартін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії.