Ірландія готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив про готовність країни взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні. Він наголосив на досвіді Ірландії у миротворчій діяльності.
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні. Про це Мартін заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Зараз потрібно сфокусуватися на тому, як Ірландія може допомогти Україні захистити себе та своїх людей, але мир в Україні настане, і Ірландія буде готова працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти підтримати цей мир, та підтримати Україну на її шляху відновлення та відбудови
Він додав, що після встановлення режиму припинення вогню, Ірландія буде відкрита до участі моніторингу припинення вогню.
У нас є багато досвіду в Лівані, Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності. Звичайно ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. Ірландія відкрита до миротворчості
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії.