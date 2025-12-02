Ірландія готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 21210 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 21690 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16696 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18400 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 51805 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49333 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 59279 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49975 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45679 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перерву
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:54 • 21210 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
11:33 • 21690 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Флорида
Державний кордон України
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
ChatGPT

Ірландія готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив про готовність країни взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні. Він наголосив на досвіді Ірландії у миротворчій діяльності.

Ірландія готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова взяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні. Про це Мартін заявив під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Зараз потрібно сфокусуватися на тому, як Ірландія може допомогти Україні захистити себе та своїх людей, але мир в Україні настане, і Ірландія буде готова працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб допомогти підтримати цей мир, та підтримати Україну на її шляху відновлення та відбудови

- сказав Мартін.

Він додав, що після встановлення режиму припинення вогню, Ірландія буде відкрита до участі моніторингу припинення вогню.

У нас є багато досвіду в Лівані, Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності. Звичайно ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. Ірландія відкрита до миротворчості

- додав Мартін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський очікує комунікації від американської сторони за підсумками зустрічей спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зять президента США Джареда Кушнера у росії.

Павло Башинський

Ірландія
Ліван
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна