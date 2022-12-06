IRIS-T и NASAMS накануне сбили 100% воздушных целей - Игнат

ukru
19:57 • 10041 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 15506 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 71752 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127436 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132015 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109721 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103820 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90400 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111010 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136178 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 32069 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 39766 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 82754 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 36369 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 76139 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228313 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 258834 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197070 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202428 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 9918 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 82668 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116685 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119146 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126650 просмотра
Актуальное
IRIS-T и NASAMS накануне сбили 100% воздушных целей - Игнат

IRIS-T и NASAMS накануне сбили 100% воздушных целей - Игнат

Киев • УНН

 • 1029027 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Современные системы ПВО IRIS-T и NASAMS, полученные Украиной от западных партнеров, накануне сбили все 100% воздушных целей. Сейчас идут разговоры о предоставлении Украине дальнобойной системы Patriot. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Вчера отработали и IRIS-T, и NASAMS. Сбили все воздушные цели, по которым они целились. То есть, 100% результат.

Другого пути нет, как переходить на новый тип вооружения – эффективный и современный, отвечающий требованиям и угрозам. И усиливаться более дальнобойными средствами, такими как Patriot. О нем тоже сегодня много идет разговоров. В частности, чтобы Украина получила эти комплексы и усилила существующую систему ПВО.

В настоящее время основным костяком ПВО нашего государства остаются комплексы советского производства «Бук М1», который есть на вооружении Воздушных сил», – сообщил Игнат.

Напомним

Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине 5 декабря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы