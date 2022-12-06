IRIS-T и NASAMS накануне сбили 100% воздушных целей - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Современные системы ПВО IRIS-T и NASAMS, полученные Украиной от западных партнеров, накануне сбили все 100% воздушных целей. Сейчас идут разговоры о предоставлении Украине дальнобойной системы Patriot. Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.
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«Вчера отработали и IRIS-T, и NASAMS. Сбили все воздушные цели, по которым они целились. То есть, 100% результат.
Другого пути нет, как переходить на новый тип вооружения – эффективный и современный, отвечающий требованиям и угрозам. И усиливаться более дальнобойными средствами, такими как Patriot. О нем тоже сегодня много идет разговоров. В частности, чтобы Украина получила эти комплексы и усилила существующую систему ПВО.
В настоящее время основным костяком ПВО нашего государства остаются комплексы советского производства «Бук М1», который есть на вооружении Воздушных сил», – сообщил Игнат.
Напомним
Украинские военные сбили более 60 из 70 ракет, которые российские оккупанты выпустили по Украине 5 декабря.