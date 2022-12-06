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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26379 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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IRIS-T і NASAMS напередодні збили 100% повітряних цілей - Ігнат

IRIS-T і NASAMS напередодні збили 100% повітряних цілей - Ігнат

Київ • УНН

 • 1029028 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сучасні системи ППО IRIS-T та NASAMS, які Україна отримала від західних партнерів, напередодні збили всі 100% повітряних цілей. Зараз йдуть розмови щодо надання Україні далекобійної системи Patriot. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вчора відпрацювали і IRIS-T, і NASAMS. Збили усі повітряні цілі, по яких вони цілили. Тобто, 100% результат.

Іншого шляху немає, як переходити на новий тип озброєння – ефективний і сучасний, який буде відповідати вимогам та загрозам. І підсилюватися більш далекобійними засобами, такими як Patriot. Про нього теж сьогодні багато йде розмов. Зокрема, щоб Україна отримала ці комплекси і посилила існуючу систему ППО.

Наразі основним кістяком ППО нашої держави залишаються комплексти радянського виробництва «Бук М1», який є на озброєнні Повітряних сил», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні 5 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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