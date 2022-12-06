IRIS-T і NASAMS напередодні збили 100% повітряних цілей - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сучасні системи ППО IRIS-T та NASAMS, які Україна отримала від західних партнерів, напередодні збили всі 100% повітряних цілей. Зараз йдуть розмови щодо надання Україні далекобійної системи Patriot. Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.
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«Вчора відпрацювали і IRIS-T, і NASAMS. Збили усі повітряні цілі, по яких вони цілили. Тобто, 100% результат.
Іншого шляху немає, як переходити на новий тип озброєння – ефективний і сучасний, який буде відповідати вимогам та загрозам. І підсилюватися більш далекобійними засобами, такими як Patriot. Про нього теж сьогодні багато йде розмов. Зокрема, щоб Україна отримала ці комплекси і посилила існуючу систему ППО.
Наразі основним кістяком ППО нашої держави залишаються комплексти радянського виробництва «Бук М1», який є на озброєнні Повітряних сил», – повідомив Ігнат.
Нагадаємо
Українські військові збили понад 60 із 70 ракет, які російські окупанти випустили по Україні 5 грудня.