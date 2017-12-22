Ирина Геращенко сообщила об угрозах ей и ее семье

"Каждый день я также получаю угрозы-себе и семье. Через Фб, через почту, смс и звонки на мобильный. Консьерж в доме также рассказывала о подозрительных людей, которые расспрашивали обо мне и мой график и так далее. Я получала угрозы от боевиков, сожгут мой дом, от "антимайданивцнв", но это такое ", - рассказала И.Геращенко.

Она добавила, что осуждает факт угроз детям и семье оппозиционного политика и считает, что "правоохранительные органы должны дать этому оценку".

"Но так же обращаю внимание, что это не единичный случай. Массово и агрессивно угрожают различным политикам и их семьям - и оппозиционным, и провластным. Поэтому призываю все стороны отказаться от языка ненависти и не втягивать семьи в политику, это недопустимо. Не сражайтесь с детьми и семьями". - резюмировала Геращенко.

Напомним, журналистка Маричка Падалко сообщила, что семье народного депутата Украины Егора Соболева, ее мужа, пришло письмо с угрозами.