Ірина Геращенко повідомила про погрози їй та її родині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенка повідомила, що їй та її родині щодня надходять погрози. Про це народний депутат України повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
“Щодня я також отримую погрози-собі і родині. Через Фб, через пошту, смс і дзвінки на мобільний. Консьєрж в будинку також розповідала про підозрілих людей, які розпитували про мене і мій графік і так далі. Я отримувала погрози від бойовиків, що спалять мій будинок, від „антимайданівців“, але то таке”, — розповіла І. Геращенко.
Вона додала, що засуджує факт погроз дітям і родині опозиційного політика і вважає, що “правоохоронні органи мають дати цьому оцінку”.
“Але так само звертаю увагу, що це не поодинокий випадок. Масово й агресивно погрожують різним політикам і їх родинам — і опозиційним, і провладним. Тому закликаю всі сторони відмовитися від мови ненависті і не втягувати родини в політику, це неприпустимо. Не воюйте з дітьми і родинами”. — резюмувала І. Геращенко.
Нагадаємо, журналістка Марічка Падалко повідомила, що родині народного депутата України Єгора Соболєва, її чоловіка, прийшов лист з погрозами.