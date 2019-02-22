Ирина Геращенко получила письма от украинских политзаключенных

"Я очень жду этих писем. И чтобы знать, как они там, в изоляции. И так как они предоставляют сил. В письмах Олега Сенцова - всегда столько жизни, надежды, замечательный слог, и что самое удивительное он не теряет чувства юмора, которое, видимо, там спасает. У Олега, как у всех творческих людей, сложный почерк. А вот у Николая Карпюка - почерк идеальный, так пишут учителя украинского языка и истории", - написала Геращенко.

В своем письме Олег пишет о нынешнем российском телевидение, где главная тема сейчас - украинские выборы.

"Также, кстати сообщалось, что украинских моряков не признали военнопленными ... Конечно мы все прекрасно понимаем, что судьба пленных моряков и украинских политзаключенных в руках одного человека. Как и то, что работу по их/нашему освобождению надо продолжать несмотря ни на что! И как можно больше говорить не только о них, но и о русских, осужденных украинскими судами за участие в военных действиях на Донбассе, чтобы общество знало о своих пленных и то, что Украина готова их отпустить в обмен на своих", - написал Сенцов.

А вот письмо от Карпюка более философское.

"Если мы рождены в это время - значит, время выбрало нас. Все испытания нам по силам. В силу также и ответственность, которая возложена на нас. Инструмент развития - любовь, правда, добро! Руководствуйтесь ими", - говорится в письме.

Также Карпюк получает письма поддержки не только из Украины, но и из стран Европы, Израиля, США, Канады.

А от Романа Сущенко пришел рисунок мелом.

"Ребята передают привет всем общим знакомым. Я никогда не пишу им о наших внутренних распрейях, потому что это все второстепенное и временное. Главное то, что нас всех объединяет - Украина", - завершила Геращенко.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что РФ использует бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой в своей гибридной войне против Украины.