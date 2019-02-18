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Кремль використовує екс-омбудсмена України - Геращенко

Кремль використовує екс-омбудсмена України - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що РФ використовує колишнього омбудсмена України Ніну Карпачову у своїй гібридній війні проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Геращенко на її сторінці у Facebook.

Таким чином вона прокоментувала відвідування Карпачової як “незалежного міжнародного експерта” до трьох українських моряків в СІЗО “Лефортово”.

“Виявляється, ФСБ і російська генеральша-омбудсмен (Тетяна Москалькова — ред) допустили в СІЗО до в‘язнів таку собі Ніну Карпачову. А офіційного і повноважного українського уповноваженого з прав людини Людмилу Денисову, незважаючи на всі її зусилля і наполегливість нашого МЗС, так і не допустили відвідати моряків і навіть в суд на всі слухання”, — написала Геращенко.

“Гібридна війна- це коли РФ використовує гібридного „омбудсмена“, витряхує від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денисової — Карпачова, замість Порошенка — Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про „нелегітимність української влади”, — додала перший віце-спікер.

Геращенко резюмувала, що Україна "готова негайно передати 25 засуджених росіян, в обмін на політв‘язнів Кремля. Ми не дозволимо Кремлю забути прізвища Сенцова, Сущенка, Карпюка, Гриба, Панова і інших. Ми також вимагаємо негайного, без торгів і передумов, звільнення військовополонених моряків. І не варто нікому підігрувати огидним кремлівським сценаріям".

Довідка УНН: Ніна Карпачова займала посаду омбудсмена України протягом 14 років, з 1998 по 2012 роки. Її на посаді змінила Валерія Лутковська, яку в свою чергу в 2018 році змінила Людмила Денисова.

Як повідомляв УНН, перша заступниця Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про неможливість присутності російських спостерігачів у міжнародних місіях під час президентських та парламентських виборів в Україні.

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