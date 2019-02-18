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Кремль использует экс-омбудсмена Украины - Геращенко

Кремль использует экс-омбудсмена Украины - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 15636 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что РФ использует бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой в своей гибридной войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Геращенко на ее странице в Facebook.

Таким образом она прокомментировала посещения Карпачевой как «независимого международного эксперта" к трем украинским морякам в СИЗО "Лефортово".

"Оказывается, ФСБ и российская генеральша-омбудсмен (Татьяна Москалькова - ред) допустили в СИЗО к заключенным некую Нину Карпачеву. А официального и полномочного украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не допустили посетить моряков и даже в суд на все слушания", - написала Геращенко.

"Гибридная Война - это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", вытряхивает от пыли Януковича, который заявляет, что как Порошенко его попросит, то он готов просить Путина о заложниках. Вместо Денисовой - Карпачева, вместо Порошенко - Янукович, РФ получает из своих загашников различных персонажей, которые подыгрывают кремлевской пластинке о "нелегитимности украинской власти", - добавила первый вице-спикер.

Геращенко резюмировала, что Украина "готова немедленно передать 25 осужденных россиян, в обмен на политзаключенных Кремля. Мы не позволим Кремлю забыть фамилии Сенцова, Сущенко, Карпюка, Гриба, Панова и других. Мы также требуем немедленного, без торгов и предпосылок, освобождение военнопленных моряков. И не стоит никому подыгрывать отвратительным кремлевским сценариям".

Справка УНН: Нина Карпачева занимала должность омбудсмена Украины на протяжении 14 лет, с 1998 по 2012 годы. Ее на посту сменила Валерия Лутковская, которую в свою очередь в 2018 году заменила Людмила Денисова.

Как сообщал УНН, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о невозможности присутствия российских наблюдателей в международных миссиях во время президентских и парламентских выборов в Украине.

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