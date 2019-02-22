Ірина Геращенко отримала листи від українських політв’язнів

"Я дуже чекаю цих листів. Й щоб знати, як вони там, в ізоляції. І тому що вони надають сил. В листах Олега Сенцова - завжди стільки життя, надії, чудовий слог, й що найдивовижніше він не втрачає почуття гумору, яке, мабуть, там рятує. В Олега, як в усіх творчих людей, складний почерк. А от в Миколи Карпюка - почерк ідеальний, так пишуть вчителі української мови і історії", - написала Геращенко.

В своєму листі Олег пише про нинішнє російське телебачення, де головна тема зараз - українські вибори.

"Також, до речі повідомлялося що українських моряків не визнали військовополоненими... Звичайно ми всі прекрасно розуміємо, що доля полонених моряків і українських політв'язнів в руках однієї людини. Як і те що роботу по їх/нашому звільненню треба продовжувати не дивлячись ні на що! І як можна більше говорити не тільки про них, а й про росіян, засуджених українськими судами за участь у військових діях на Донбасі, щоб російське суспільство знало про своїх полонених і те, що Україна готова їх відпустити в обмін на своїх",- написав Сенцов.

А от лист від Карпюка більш філософський.

"Якщо ми народжені в цей час – значить, час вибрав нас. Всі випробування нам під силу. Під силу також і відповідальність, що покладена на нас. Інструмент розвитку - любов, правда, добро! Керуйтеся ними", - йдеться у листі.

Також Карпюк отримує листи підтримки не лише з України, а й з країн Європи, Ізраїлю, США, Канади.

А від Романа Сущенко прийшов малюнок крейдою.

"Хлопці передають вітання всім спільним знайомим. Я ніколи не пишу їм про наші внутрішні чвари, бо це все другорядне і тимчасове. Головне те, що нас всіх об‘єднує – Україна", - завершила Геращенко.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що РФ використовує колишнього омбудсмена України Ніну Карпачову у своїй гібридній війні проти України.