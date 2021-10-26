Ирану не дадут избежать ответственности за катастрофу PS752 - Кулеба

Детали

На вопрос о том, рассматривается ли сейчас возможность обратиться в Международный уголовный суд в связи с данным делом министр заявил, что коллективное решение по таким вопросам принимает международная группа координации и реагирования, состоящая из стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Цитата

“Мы абсолютно полны решимости привлечь к ответственности виновных в этом преступлении. Жертвы и их семьи заслуживают справедливости. Мы не позволим Ирану избежать ответственности”, — подчеркнул Кулеба.

Контекст

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.

Отметим, что Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”. Украина назвала этот отчет “сборником манипуляций”.