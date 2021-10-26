Ірану не дадуть уникнути відповідальності за катастрофу PS752 - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна та партнери не дозволять Ірану уникнути відповідальності за збивання рейсу Міжнародних авіаліній України PS752. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів соцмережі, пише УНН.
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На питання про те, чи зараз розглядається можливість звернутися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з цією справою, міністр заявив, що колективне рішення з таких питань приймає міжнародна група координації та реагування, що складається з країн, громадяни яких загинули в катастрофі.
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“Ми абсолютно сповнені рішучості притягнути до відповідальності винних у цьому злочині. Жертви та їхні сім'ї заслуговують на справедливість. Ми не дозволимо Ірану уникнути відповідальності”, - наголосив Кулеба.
Контекст
Рейс PS752 Тегеран - Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 людей: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, провиною став людський фактор: літак пролітав поряд із військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль".
Зазначимо, що Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака на околицях Тегерана в січні 2020 року помилку оператора системи ППО. Україна назвала цей звіт "збірником маніпуляцій".