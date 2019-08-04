Иранский форвард стал футболистом клуба УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Перед матчем 2-го тура УПЛ "Олимпик" усилил атаку иранских нападающим Захедитабаром Шахабом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Шахаб поставил подпись под двухлетним контрактом с донецким клубом.
"4 года назад, я приезжал в Украину со своим бывшим клубом в рамках тренировочных сборов. Мы играли товарищеский матч против" Арсенала". И уже тогда я был приятно удивлен уровнем местного футбола. Кроме того, мне очень понравился Киев. Для моей карьеры переход в "Олимпик" - шаг вперед. Здесь у меня есть возможность развивать свои навыки и продемонстрировать свой потенциал. я хочу показать всем чего я стою. я приехал сюда, потому что хочу побеждать вместе с командой. Моя мечта - играть в еврокубках. в "Олимпик" созданы все условия для этого", - отметил нападающий" Олимпика".
Примечательно, что Шахаб начинал свою профессиональную карьеру футболиста в одном из самых известных клубов Ирана и Азии - ФК "Персеполис" (Тегеран).
Последней командой, за которую до недавнего времени выступал нападающий, был "ИБВ" (Исландия) более известный как "Вестманнаэйяр". В составе исландской команды в сезоне 2017/2018 Захеди провел 27 матчей, забил 15 голов и отметился 5-ю результативными передачами.
Добавим также, в "Олимпик" футболист будет выступать под "8" номером.