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Іранський форвард став футболістом клубу УПЛ

Іранський форвард став футболістом клубу УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перед матчем 2-го туру УПЛ "Олімпік" посилив атаку іранських нападником Захедітабаром Шахабом, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Шахаб поставив підпис під дворічним контрактом з донецьким клубом.

"4 роки тому, я приїжджав в Україну зі своїм колишнім клубом в рамках тренувальних зборів. Ми грали товариський матч проти "Арсеналу". І вже тоді я був приємно здивований рівнем місцевого футболу. Крім того, мені дуже сподобався Київ. Для моєї кар'єри перехід в "Олімпік" - крок вперед. Тут у мене є можливість розвивати свої навички і продемонструвати свій потенціал. Я хочу показати всім чого я коштую. Я приїхав сюди, бо хочу перемагати разом з командою. Моя мрія - грати в єврокубках. В "Олімпіку" створені всі умови для цього", - наголосив нападник "Олімпіка".

Примітно, що Шахаб починав свою професійну кар'єру футболіста в одному з найбільш відомих клубів Ірану і Азії - ФК "Персеполіс" (Тегеран).

Останньою командою, за яку до недавнього часу виступав нападник, був "ІБВ" (Ісландія) більш відомий як "Вестманнаейяр". У складі ісландської команди в сезоні 2017/2018 Захеді провів 27 матчів, забив 15 голів і відзначився 5-ма результативними передачами.

Додамо також, в "Олімпіку" футболіст виступатиме під "8" номером.

Українські Національні Новини

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