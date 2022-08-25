Иранские эмигранты подали в суд на президента: обвиняется в пытках и убийствах во время подавления диссидентов

Детали

Национальный совет сопротивления Ирана заявил, что в иске Раиси обвиняется в пытках и убийствах во время подавления иранских диссидентов в 1988 году.

В гражданском иске говорится, что в 1988 году Раиси был членом так называемой "смертной комиссии", четырех судей, непосредственно отдавших приказы о тысячах казней, а также о пытках членов оппозиционной Народной организации моджахедов.

Иск был подан в федеральный суд Нью-Йорка на прошлой неделе от имени двух подвергшихся пыткам и третьего человека, чей брат был казнен.

В иске содержится просьба о возмещении неуказанного вреда за пытки, внесудебные казни, геноцид и преступления против человечности.

Иск ставит под сомнение мнение о том, что Раиси, избранный президентом в прошлом году, пользуется неприкосновенностью в соответствии с законодательством США как глава государства, а также официальный иностранный представитель, участвующий в ежегодном общем собрании Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Активисты отмечают, что Раиси не является дипломатом, официально аккредитованным при Организации Объединенных Наций. Во-вторых, пока Раиси является президентом, настоящим главой государства Ирана является верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Если власти США примут эти аргументы, они могут вручить Раиси ордер, если он будет присутствовать на заседаниях ООН, начинающихся 13 сентября.