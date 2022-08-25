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Іранські емігранти подали до суду на президента: звинувачується у тортурах та вбивствах під час придушення дисидентів

Київ • УНН

 • 157959 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Національна рада опору Ірану оголосила про порушення в Нью-Йорку судового процесу проти президента Ебрагіма Раїсі, закликаючи владу США вжити проти нього заходів, оскільки очікується, що наступного місяця він прибуде на Генеральну Асамблею ООН. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Іранські емігранти подали до суду на президента: звинувачується у тортурах та вбивствах під час придушення дисидентів

Деталі

Національна рада опору Ірану заявила, що в позові Раїсі звинувачується в тортурах та вбивствах під час придушення іранських дисидентів у 1988 році.

У цивільному позові йдеться, що у 1988 році Раїсі був членом так званої "смертної комісії", чотирьох суддів, які безпосередньо віддавали накази про тисячі страт, а також про тортури членів опозиційної Народної організації моджахедів.

Позов був поданий до федерального суду Нью-Йорка минулого тижня від імені двох осіб, які зазнали тортур, і третьої людини, чий брат був страчений.

У позові міститься прохання про відшкодування невказаної шкоди за тортури, позасудові страти, геноцид та злочини проти людяності.

Позов ставить під сумнів думку про те, що Раїсі, обраний президентом минулого року, користується недоторканністю відповідно до законодавства США як глава держави, а також офіційний іноземний представник, який бере участь у щорічних загальних зборах Організації Об'єднаних Націй у штаб-квартирі ООН у Нью- Йорку.

Активісти зазначають, що Раїсі не є дипломатом, офіційно акредитованим при Організації Об'єднаних Націй. По-друге, поки Раїсі є президентом, справжнім главою держави Ірану є верховний лідер аятола Алі Хаменеї.

Якщо влада США прийме ці аргументи, вона може вручити Раїсі ордер, якщо він буде присутнім на засіданнях ООН, що починаються 13 вересня.

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