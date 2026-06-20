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Иранская делегация отправилась в Швейцарию на переговоры с США, несмотря на новые бои в Ливане

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Высокопоставленная иранская делегация отправилась в Швейцарию для переговоров с США по ядерной сделке. Несмотря на перемирие, Израиль и «Хезболла» продолжили обмен ударами в Ливане, погибли 20 человек.

Иранская делегация отправилась в Швейцарию на переговоры с США, несмотря на новые бои в Ливане

Высокопоставленная иранская делегация отправилась в Швейцарию для переговоров с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта и будущей ядерной сделки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным иранских СМИ, делегацию возглавляет главный переговорщик Мохаммад Бакер Калибаф, а в ее состав вошли глава МИД Аббас Аракчи и представители силовых структур, центрального банка и нефтяной отрасли. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие дни также отправится на переговоры.

Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий США и Израиля20.06.26, 16:36 • 2258 просмотров

Перед началом консультаций напряженность на Ближнем Востоке сохраняется. Несмотря на объявленное перемирие, Израиль и "Хезболла" продолжили обмен ударами в Ливане. По данным ливанских служб, в результате израильских атак в субботу погибли по меньшей мере 20 человек.

Перемирие в Ливане остается хрупким

В Вашингтоне заявляют, что переговорный процесс продвигается позитивно. Вэнс сообщил, что американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже находятся в Швейцарии и работают над техническими аспектами будущих договоренностей.

Одним из ключевых условий начала полноценных переговоров между США и Ираном остается стабильное прекращение боевых действий в Ливане, однако стороны конфликта пока продолжают взаимные обстрелы.

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Степан Гафтко

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