Иранская делегация отправилась в Швейцарию на переговоры с США, несмотря на новые бои в Ливане

Высокопоставленная иранская делегация отправилась в Швейцарию для переговоров с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта и будущей ядерной сделки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным иранских СМИ, делегацию возглавляет главный переговорщик Мохаммад Бакер Калибаф, а в ее состав вошли глава МИД Аббас Аракчи и представители силовых структур, центрального банка и нефтяной отрасли. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие дни также отправится на переговоры.

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Перед началом консультаций напряженность на Ближнем Востоке сохраняется. Несмотря на объявленное перемирие, Израиль и "Хезболла" продолжили обмен ударами в Ливане. По данным ливанских служб, в результате израильских атак в субботу погибли по меньшей мере 20 человек.

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В Вашингтоне заявляют, что переговорный процесс продвигается позитивно. Вэнс сообщил, что американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф уже находятся в Швейцарии и работают над техническими аспектами будущих договоренностей.

Одним из ключевых условий начала полноценных переговоров между США и Ираном остается стабильное прекращение боевых действий в Ливане, однако стороны конфликта пока продолжают взаимные обстрелы.

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