Пакистан заявил о подготовке переговоров США и Ирана в Швейцарии уже в это воскресенье
Киев • УНН
МИД Пакистана сообщил о подготовке технических консультаций между Ираном и США на воскресенье в Швейцарии. В переговорах также будут участвовать посредники из Пакистана и Катара.
Иран и Соединенные Штаты могут уже в ближайшие дни вернуться к переговорам по ядерной сделке. Технические консультации между сторонами запланированы на воскресенье в Швейцарии, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
О подготовке встречи сообщило Министерство иностранных дел Пакистана. По данным ведомства, переговоры состоятся с участием представителей Ирана и США на техническом уровне.
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В МИД Пакистана отметили, что в переговорах также будут участвовать посредники из Пакистана и Катара, которые в последнее время играют важную роль в контактах между Вашингтоном и Тегераном.
Официальных комментариев от американской или иранской сторон относительно предстоящей встречи пока не поступало. Ожидается, что переговоры могут стать первым шагом к восстановлению полноценного диалога между странами после последнего обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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