Иран обвинил ящериц в шпионаже на Запад
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал Хассан Фирузабади заявил, что иностранцы используют ящериц для шпионажа за иранскими ядерными объектами. Об этом он рассказал в интервью иранскому агентству ILNA, передает УНН со ссылкой на IFPnews.
Начальник Генштаба утверждает, что некоторое время назад Иран посетила группа людей якобы собирать деньги для Палестины. Они стали передвигаться по стране необычными маршрутами, чем и спровоцировали интерес иранских спецслужб. По словам генерала, вместо того, чтобы отправиться в Исфахан и Тегеран, они начали "слоняться по пустыне".
Активистам, которые вернулись в Тегеран, позволили покинуть страну, однако у них конфисковали вещи, среди которых были обнаружены ящерицы, хамелеоны и аллигаторы.
По словам Фирузабади, "кожа рептилий способна улавливать ядерное излучение", поэтому иранские власти пришли к выводу, что владельцы ящериц были шпионами, которые пытались узнать расположение урановых шахт и ядерных объектов Ирана.
Напомним, западные страны неоднократно обвиняли Иран в том, что под видом развития мирного атома он разрабатывал собственную ядерную программу . Тегеран все обвинения отрицает.