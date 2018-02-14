Іран звинуватив ящірок у шпигунстві на Захід
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Колишній начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал Хассан Фірузабаді заявив, що іноземці використовують ящірок для шпигунства за іранськими ядерними об'єктами. Про це він розповів в інтерв'ю іранському агентству ILNA, передає УНН з посиланням на IFPnews.
Начальник Генштабу стверджує, що деякий час тому Іран відвідала група людей нібито збирати гроші для Палестини. Вони стали пересуватися по країні незвичайними маршрутами, чим і спровокували інтерес іранських спецслужб. За словами генерала, замість того, щоб відправитися в Ісфахан і Тегеран, вони почали “тинятися по пустелі”.
Активістам, які повернулися до Тегерану, дозволили залишити країну, однак у них конфіскували речі, серед яких були виявлені ящірки, хамелеони і алігатори.
За словами Фірузабаді , “шкіра рептилій здатна вловлювати ядерне випромінювання”, тому іранська влада прийшли до висновку, що власники ящірок були шпигунами, які намагалися дізнатися розташування уранових шахт і ядерних об’єктів Ірану.
Нагадаємо, західні країни неодноразово звинувачували Іран в тому, що під виглядом розвитку мирного атома він розробляв власну ядерну програму. Тегеран всі звинувачення заперечує.