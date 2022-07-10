Иран обогащает уран до 20% с помощью новых центрифуг
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В воскресенье Иран объявил, что приступил к обогащению урана до 20% с использованием современных центрифуг на своей подземной атомной электростанции Фордо, сообщило государственное телевидение, передает УНН.
Детали
Бехруз Камальванди, представитель Организации по атомной энергии Ирана, заявил, что уран, обогащенный до 20%, впервые был собран в субботу с помощью передовых центрифуг IR-6.
Центрифуги используются для обращения обогащенного урана к более высоким уровням чистоты. Ядерное соглашение Тегерана с мировыми государствами от 2015 года предусматривало превращение Фордо в центр исследований и разработок, а использование центрифуг ограничивалось неядерным использованием.
Ранее Иран сообщил МАГАТЭ, что готовится к обогащению урана с помощью нового каскада из 166 усовершенствованных центрифуг IR-6 на своем подземном объекте в Фордо.
Дополнение
В прошлом месяце МАГАТЭ сообщило, что Иран имеет 43 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты. Эксперты предупреждают, что расщепляемого материала достаточно для одного ядерного заряда, если Иран решит его реализовать.
Иран настаивает на том, что его программа преследует мирные цели, хотя эксперты ООН и западные спецслужбы говорят, что до 2003 года у Ирана была организованная военная ядерная программа.
Эскалация ядерной работы Тегерана вызвала тревогу. В прошлом месяце Иран отключил более двух десятков камер наблюдения МАГАТЭ на разных ядерных объектах по всей стране.