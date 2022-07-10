Іран збагачує уран до 20% за допомогою нових центрифуг

Деталі

Бехруз Камальванді, представник Організації з атомної енергії Ірану, заявив, що уран, збагачений до 20%, вперше було зібрано у суботу за допомогою передових центрифуг IR-6.

Центрифуги використовуються для обертання збагаченого урану до вищих рівнів чистоти. Ядерна угода Тегерана зі світовими державами від 2015 року передбачала перетворення Фордо на центр досліджень та розробок, а використання центрифуг обмежувалося неядерним використанням.

Раніше Іран повідомив МАГАТЕ, що готується до збагачення урану за допомогою нового каскаду із 166 удосконалених центрифуг IR-6 на своєму підземному об'єкті у Фордо.

Доповнення

Минулого місяця МАГАТЕ повідомило, що Іран має 43 кілограми урану, збагаченого до 60% чистоти. Експерти попереджають, що матеріалу, що розщеплюється, достатньо для одного ядерного заряду, якщо Іран вирішить його реалізувати.

Іран наполягає на тому, що його програма переслідує мирні цілі, хоча експерти ООН та західні спецслужби кажуть, що до 2003 року Іран мав організовану військову ядерну програму.

Ескалація ядерної роботи Тегерана викликала тривогу. Минулого місяця Іран відключив понад два десятки камер спостереження МАГАТЕ на різних ядерних об'єктах по всій країні.