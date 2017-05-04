Иран заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Иран заявил о готовности к переговорам с Саудовской Аравией для достижения мира в регионе несмотря на последние “неправовые и провокационные” заявления заместителя саудовского наследного принца, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Отмечается, что в письме к генеральному секретарю ООН посол Ирана в ООН Ґоламали Хошру отметил, что “Иран готов к диалогу”.
“Мы надеемся, что Саудовскую Аравию убедят прислушаться к призыву ума”, — отметил в письме посол Ирана в ООН.
Как сообщал УНН, Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе, а также в проведении “деструктивной” политики в отношении Ирана.