Иран заявил о готовности к диалогу с Саудовской Аравией

Отмечается, что в письме к генеральному секретарю ООН посол Ирана в ООН Ґоламали Хошру отметил, что “Иран готов к диалогу”.

“Мы надеемся, что Саудовскую Аравию убедят прислушаться к призыву ума”, — отметил в письме посол Ирана в ООН.

Как сообщал УНН, Иран обвинил Саудовскую Аравию в попытках усилить напряженность в регионе, а также в проведении “деструктивной” политики в отношении Ирана.