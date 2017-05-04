Іран заявив про готовність до діалогу з Саудівською Аравією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Іран заявив про готовність до переговорів з Саудівською Аравією задля досягнення миру у регіоні попри останні “неправові і провокаційні” заяви заступника саудівського наслідного принца, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”
Зазначається, що у листі до генерального секретаря ООН посол Ірану в ООН Ґоламалі Хошру зазначив, що “Іран готовий до діалогу”.
“Ми сподіваємося, що Саудівську Аравію переконають прислухатися до заклику розуму”, — зазначив у листі посол Ірану в ООН.
Як повідомляв УНН, Іран звинуватив Саудівську Аравію в спробах посилити напруженість у регіоні, а також у проведенні “деструктивної” політики щодо Ірану.