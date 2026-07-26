Иран заявил о переговорах с делегацией Омана по судоходству в Ормузском проливе
Киев • УНН
Делегация Омана посетила Тегеран для обсуждения управления движением судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Дипломатическая делегация Омана посетила Тегеран для обсуждения вопросов судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственное информационное агентство Ирана IRNA, пишет УНН.
Детали
По данным IRNA, делегация прибыла в Тегеран в пятницу. Во время встречи стороны обсудили усилия по "созданию надлежащих механизмов управления движением судов через Ормузский пролив".
Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов для транспортировки нефти и сжиженного природного газа, а вопрос безопасности судоходства в регионе остается актуальным на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
Оман пока публично не комментировал информацию о проведении встречи в Тегеране.
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