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Иран осудил нападение на Сирию и предупредил о серьезных последствиях агрессии

Иран осудил нападение на Сирию и предупредил о серьезных последствиях агрессии

Киев  •  УНН

 • 12675 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Иран выступил с резким осуждением атаки на Сирию и предупредил о негативных последствиях агрессии для всего региона. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, цитируя заявление иранского министерства иностранных дел, передает УНН.

Тегеран решительно осуждает агрессию против Сирии, говорится в заявлении. В нем отмечается, что Иран “предупреждает о негативных последствиях атак по сирийской территории для всего региона и мира”.

МИД Ирана призвал все международное сообщество “осудить и совместно противостоять этой агрессии”. США, отмечается в документе, “напали на Сирию, обвинив Дамаск, без каких-либо доказательств, в применении химического оружия”. Иранское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что “агрессия против Сирии осуществлена ​​в качестве возмездия за поражение террористов и с целью их (террористов) поддержки”.

Как сообщал УНН, Трамп выступает за то, чтобы при атаке по Сирии пришлось “заплатить” РФ и Ирану.

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