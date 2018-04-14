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Іран засудив напад на Сирію і попередив про серйозні наслідки агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Іран виступив з різким засудженням атаки на Сирію і попередив про негативні наслідки агресії для всього регіону. Про це повідомив телеканал Al Jazeera, цитуючи заяву іранського міністерства закордонних справ, інформує УНН.

Тегеран рішуче засуджує агресію проти Сирії, йдеться в заяві. У ньому наголошується, що Іран “попереджає про негативні наслідки атак по сирійській території для всього регіону і світу”.

МЗС Ірану закликав все міжнародне співтовариство “засудити і спільно протистояти цій агресії”. США, відзначається в документі, “напали на Сирію, звинувативши Дамаск, без будь-яких доказів, в застосуванні хімічної зброї”. Іранське зовнішньополітичне відомство підкреслює, що “агресія проти Сирії здійснена в якості відплати за поразку терористів і з метою їх (терористів) підтримки”.

Як повідомляв УНН, Трамп виступає за те, щоб при атаці по Сирії довелося “заплатити” РФ і Ірану.

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