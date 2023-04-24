Иран за полгода доставил в россию более 300 000 снарядов и миллион боеприпасов - The Wall Street Journal
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов для пополнения запасов российских войск, сражающихся в Украине, заявили официальные лица Ближнего Востока, что создает проблему для США и их союзников, которые пытаются подорвать сотрудничество с Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Согласно официальным лицам и документам, с которыми ознакомился The Wall Street Journal, за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в россию. Информация о поставках была передана в США, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последняя партия иранского оружия для россии была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов".
WSJ отмечает, что США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия из Ирана в россию. По словам официальных лиц США, Иран преимущественно использует грузовые самолеты для доставки оружия в россию, что делает вмешательство практически невозможным. А действия на Каспии потребуют помощи от бывших советских республик на его берегах.
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