Иран за полгода доставил в россию более 300 000 снарядов и миллион боеприпасов - The Wall Street Journal

Детали

Согласно официальным лицам и документам, с которыми ознакомился The Wall Street Journal, за последние шесть месяцев грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в россию. Информация о поставках была передана в США, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последняя партия иранского оружия для россии была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов".

WSJ отмечает, что США и их союзники искали способы сорвать поставки оружия из Ирана в россию. По словам официальных лиц США, Иран преимущественно использует грузовые самолеты для доставки оружия в россию, что делает вмешательство практически невозможным. А действия на Каспии потребуют помощи от бывших советских республик на его берегах.

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