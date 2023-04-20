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Армія Ірану отримала 200 нових стратегічних безпілотників

Армія Ірану отримала 200 нових стратегічних безпілотників

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство оборони Ірану передало армії понад 200 нових безпілотників, оснащених ракетними можливостями та системами радіоелектронної боротьби, повідомили державні ЗМІ у четвер, пише УНН.

Деталі

На церемонії, що транслювалася на телебаченні, міністр оборони Мохаммад-Реза Аштіані передав "понад 200 стратегічних безпілотників великої дальності" командувачу армії Абдолрахіму Мусаві, повідомило агентство IRNA.

Безпілотники, що виробляються міністерством оборони Ірану, призначені для розвідувально-ударних завдань і можуть нести ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", повідомляє IRNA.

На церемонії передачі були представлені різні варіанти стратегічних дронів, у тому числі Ababil 5 і Ababil 4, Arash, Jet Karrar, Shahrivar 10th, Akhgar, Switchblade, Homa, дрони-човни та дрони вертикального польоту з різними завданнями розвідки, руйнування, бойової розвідки, боротьби з РЛС.

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