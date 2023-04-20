Армія Ірану отримала 200 нових стратегічних безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство оборони Ірану передало армії понад 200 нових безпілотників, оснащених ракетними можливостями та системами радіоелектронної боротьби, повідомили державні ЗМІ у четвер, пише УНН.
Деталі
На церемонії, що транслювалася на телебаченні, міністр оборони Мохаммад-Реза Аштіані передав "понад 200 стратегічних безпілотників великої дальності" командувачу армії Абдолрахіму Мусаві, повідомило агентство IRNA.
Безпілотники, що виробляються міністерством оборони Ірану, призначені для розвідувально-ударних завдань і можуть нести ракети класу "повітря-повітря" і "повітря-земля", повідомляє IRNA.
На церемонії передачі були представлені різні варіанти стратегічних дронів, у тому числі Ababil 5 і Ababil 4, Arash, Jet Karrar, Shahrivar 10th, Akhgar, Switchblade, Homa, дрони-човни та дрони вертикального польоту з різними завданнями розвідки, руйнування, бойової розвідки, боротьби з РЛС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран веде таємні переговори з Китаєм та рф щодо придбання санкційного ракетного палива - Politico