Армия Ирана получила 200 новых стратегических беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство обороны Ирана передало армии более 200 новых беспилотников, оснащенных ракетными возможностями и системами радиоэлектронной борьбы, сообщили государственные СМИ в четверг, пишет УНН.
Детали
На церемонии, транслировавшейся по телевидению, министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани передал "более 200 стратегических беспилотников большой дальности" командующему армии Абдолрахиму Мусави, сообщило агентство IRNA.
Беспилотники, производимые министерством обороны Ирана, предназначены для разведывательно-ударных задач и могут нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", сообщает IRNA.
На церемонии передачи были представлены различные варианты стратегических дронов, в том числе Ababil 5 и Ababil 4, Arash, Jet Karrar, Shahrivar 10th, Akhgar, Switchblade, Homa, дроны-лодки и дроны вертикального полета с различными задачами разведки, разрушения, боевой разведки, борьбы с РЛС.
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