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Іран за півроку доставив в росію понад 300 000 снарядів та мільйон боєприпасів - The Wall Street Journal

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські кораблі переправляють через Каспійське море велику кількість іранських артилерійських снарядів та інших боєприпасів для поповнення запасів російських військ, що борються в Україні, заявили офіційні особи Близького Сходу, що створює проблему для США та їх союзників, які намагаються підірвати співпрацю із Москвою. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Згідно з офіційними особами та документами, з якими ознайомився The Wall Street Journal, за останні шість місяців вантажні судна перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв з Ірану до росії. Інформація про постачання була передана до США, повідомили джерела, знайомі із цим питанням.

За інформацією офіційних осіб на Близькому Сході, останню партію іранської зброї для росії було відправлено на початку березня на борту російського вантажного корабля "Расул Гамзатов". 

WSJ зазначає, що США та їхні союзники шукали способи зірвати постачання зброї з Ірану до росії. За словами офіційних осіб США, Іран переважно використовує вантажні літаки для доставки зброї до росії, що робить втручання практично неможливим. А дії на Каспії вимагатимуть допомоги від колишніх радянських республік на його берегах.

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