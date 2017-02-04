Иран введет санкции в ответ против США

В МИД Ирана отметили, что новые американские санкции несовместимы с обязательствами Вашингтона и резолюции ООН по ядерной сделке с Тегераном.

"В ответ на санкции США Иран введет ограничения для некоторых американских юридических и физических лиц, которые помогают и финансируют региональные террористические организации", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Минфин США применил новые санкции против Ирана.