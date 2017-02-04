Іран введе санкції у відповідь проти США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Іран назвав незаконним розширення санкцій відносно країни з боку Вашингтона і пообіцяв ввести відповідні обмеження проти деяких громадян і організацій США, передає УНН з посиланням на Reuters.
У МЗС Ірану відзначили, що нові американські санкції несумісні з зобов’язаннями Вашингтона і резолюцією ООН з ядерної угоді з Тегераном.
“У відповідь на санкції США Іран введе обмеження для деяких американських юридичних і фізичних осіб, які допомагають і фінансують регіональні терористичні організації,” — йдеться в заяві іранського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, мінфін США застосував нові санкції проти Ірану.