Детали



8 августа после 16 месяцев косвенных американо-иранских переговоров под кураторством ЕС Иран передал ответ верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий.



Цитата



«Есть три вопроса, по которым, если они будут решены, мы сможем достичь соглашения в ближайшие дни. Мы не хотим достичь соглашения, которое через 40 дней, два месяца или три месяца не будет реализовано», – подчеркнул министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.

Подробное содержание послания неизвестно. Тегеран, как сообщается, ждет ответа от Брюсселя в течение двух дней.

Дипломаты и официальные лица сказали Reuters, что независимо от того, примут ли Тегеран и Вашингтон «окончательное» предложение ЕС или нет, сохранение договора в силе отвечает интересам обеих сторон.

Амирабдоллахян сказал, что «ближайшие дни очень важны» и «это не будет концом света, если они не продемонстрируют гибкости: «Ставки высоки, поскольку провал ядерных переговоров несет риск новой региональной войны с Израилем , грозящий военными действиями против Ирана, если дипломатия не сможет помешать Тегерану разработать ядерное оружие».

Дополнение

В четверг Иран отверг обвинения США в сговоре с целью убийства бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона как месть за убийство одного из своих высших командиров.