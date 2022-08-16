Іран відповів на пропозиції Євросоюзу щодо ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Влада Ірану направила Європейському союзу відповідь на пропозиції щодо відновлення ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
8 серпня після 16 місяців непрямих американо-іранських переговорів під кураторством ЄС Іран передав відповідь верховному представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепу Боррелю, який на початку серпня представив учасникам переговорів свій проект угоди щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій.
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«Є три питання, з яких, якщо вони будуть вирішені, ми зможемо досягти угоди найближчими днями. Ми не хочемо досягти угоди, яка через 40 днів, два місяці або три місяці не буде реалізована», - наголосив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан.
Детальний зміст послання невідомий. Тегеран, як повідомляється, чекає на відповідь від Брюсселя протягом двох днів.
Дипломати та офіційні особи сказали Reuters, що незалежно від того, приймуть Тегеран і Вашингтон «остаточну» пропозицію ЄС чи ні, збереження договору в силі відповідає інтересам обох сторін.
Амірабдоллахян сказав, що «найближчі дні дуже важливі» і «це не буде кінцем світу, якщо вони не продемонструють гнучкості: «Ставки високі, оскільки провал ядерних переговорів несе ризик нової регіональної війни з Ізраїлем, який загрожує військовими діями проти Ірану, якщо дипломатія не зможе перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю».
Доповнення
У четвер Іран відкинув звинувачення США у змові з метою вбивства колишнього радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона як помсту за вбивство одного зі своїх вищих командирів.