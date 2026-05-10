Иран пригрозил ударами по целям США на Ближнем Востоке в случае атак на свои танкеры
КСИР Ирана пообещал атаковать цели США в случае нападений на иранские танкеры. Стороны снова обменялись ударами, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что будет наносить удары по американским целям на Ближнем Востоке, если иранские танкеры или торговые суда подвергнутся атакам. Об этом сообщает Yle со ссылкой на иранские медиа, пишет УНН.
В заявлении иранской стороны говорится, что любые удары по судам Ирана будут иметь последствия не только для "вражеских кораблей", но и для американских объектов в регионе.
Нападения на иранские танкеры и торговые суда приведут к контратакам как против вражеских кораблей, так и против американских целей в регионе
США и Иран снова обменялись ударами, несмотря на перемирие
Заявление Тегерана прозвучало на фоне нового обострения между США и Ираном.
По информации Yle, в пятницу вечером стороны снова обменялись ударами, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.
Напряженность вокруг Ормузского пролива и атак на судоходство остается одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке и влияет на мировые энергетические рынки.
