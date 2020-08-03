Иран сообщил о наибольшем количестве выявленных больных COVID-19 за почти месяц

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20022 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100785 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105674 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132202 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110166 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130618 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101937 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Иран сообщил о наибольшем количестве выявленных больных COVID-19 за почти месяц

Иран сообщил о наибольшем количестве выявленных больных COVID-19 за почти месяц

Киев  •  УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Иране, который имел один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировали самое высокое количество подтвержденных случаев за почти месяц, сообщили иранские чиновники 2 августа. Об этом пишут информационное агентство AFP и "Радио Свобода", передает УНН.

AFP цитирует пресс-секретаря Министерства здравоохранения Симу Садат, которая утверждает, что за предыдущие сутки обнаружили 2685 больных COVID-19. Это самый высокий уровень с 8 июля.

Садат назвала эпидемиологическую ситуацию “тревожной” в 25 из 31 провинций Ирана.

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Несмотря на тревожную тенденцию, фондовая биржа Ирана впервые за свою историю 2 августа пересекла отметку в 2 миллиона, сообщают местные СМИ. Аналитики предупреждают, что рост рисков на фондовой бирже Тегерана делает инвесторов уязвимыми к угрозам рыночного пузыря. Ситуацию осложняет падение экономических показателей, валютные неурядицы из-за пандемии коронавируса и санкций США.

Зато духовенство Ирана призывает граждан инвестировать в местные ценные бумаги, чтобы поддержать экономику.

Иран сейчас занимает девятое место в рейтинге стран по уровню заболеваемости, 10-е — по уровню смертности. Сейчас в этой стране на коронавирусной болезни заболели более 306 тыс. человек, из них 17 тыс. умерли.

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