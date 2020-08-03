Иран сообщил о наибольшем количестве выявленных больных COVID-19 за почти месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Иране, который имел один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировали самое высокое количество подтвержденных случаев за почти месяц, сообщили иранские чиновники 2 августа. Об этом пишут информационное агентство AFP и "Радио Свобода", передает УНН.
AFP цитирует пресс-секретаря Министерства здравоохранения Симу Садат, которая утверждает, что за предыдущие сутки обнаружили 2685 больных COVID-19. Это самый высокий уровень с 8 июля.
Садат назвала эпидемиологическую ситуацию “тревожной” в 25 из 31 провинций Ирана.
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Несмотря на тревожную тенденцию, фондовая биржа Ирана впервые за свою историю 2 августа пересекла отметку в 2 миллиона, сообщают местные СМИ. Аналитики предупреждают, что рост рисков на фондовой бирже Тегерана делает инвесторов уязвимыми к угрозам рыночного пузыря. Ситуацию осложняет падение экономических показателей, валютные неурядицы из-за пандемии коронавируса и санкций США.
Зато духовенство Ирана призывает граждан инвестировать в местные ценные бумаги, чтобы поддержать экономику.
Иран сейчас занимает девятое место в рейтинге стран по уровню заболеваемости, 10-е — по уровню смертности. Сейчас в этой стране на коронавирусной болезни заболели более 306 тыс. человек, из них 17 тыс. умерли.