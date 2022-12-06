Иран пока не передал россии ни одной баллистической ракеты – Буданов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. российская армия пока не получила от Ирана ни одной баллистической ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
"По состоянию на данный момент ни одной баллистической ракеты Иран так и не поставил российской федерации", – сказал Буданов.
По его словам, с Китаем такая же история.
"Ничего особенного оттуда, кроме огромного количества бытовых средств, доставлено не было", – добавил начальник ГУР.
Напомним
6 декабря Кирилл Буданов сообщил, что на вооружении российской армии осталось ракет еще для несколько масштабных атак.