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Иран пока не передал россии ни одной баллистической ракеты – Буданов

Иран пока не передал россии ни одной баллистической ракеты – Буданов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. российская армия пока не получила от Ирана ни одной баллистической ракеты. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

"По состоянию на данный момент ни одной баллистической ракеты Иран так и не поставил российской федерации", – сказал Буданов.

По его словам, с Китаем такая же история.

"Ничего особенного оттуда, кроме огромного количества бытовых средств, доставлено не было", – добавил начальник ГУР.

Напомним

6 декабря Кирилл Буданов сообщил, что на вооружении российской армии осталось ракет еще для несколько масштабных атак.

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