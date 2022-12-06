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У росіян залишилося ракет на кілька масштабних атак, потім вийдуть в нуль – Буданов

У росіян залишилося ракет на кілька масштабних атак, потім вийдуть в нуль – Буданов

Київ • УНН

 • 568450 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На озброєнні російської армії залишилося ракет ще на кілька масштабних атак, після чого вона вийде у повний нуль. Про це в ефірі національного телемарафону сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

"Запаси високоточного озброєння у російської федерації вже підходять до завершення. Вони вже давно увійшли у критичний мінімум. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що, в принципі, дуже погано для самої рф", – зазначив Буданов.

Він додав, що виробництво нових ракет в росії обмежене. 

"Реально у них залишилося ракет ще на кілька масштабних атак, і вони вийдуть на повний нуль. Як ми бачимо, вони впевнено до цього йдуть. Виробництво нових досить обмежене, виробляється лише кілька типів високоточного ракетного озброєння", – сказав Буданов.

Нагадаємо

У Міноборони Великої Британії назвали причинами скорочення вильотів авіації рф над Україною високу загрозу, що зберігається з боку української ППО, обмеження льотного часу російських літаків і погіршення погоди.

За даними ГУР, ворог вже використовує стратегічний запас деяких видів озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні.

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