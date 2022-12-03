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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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За деякими видами озброєння росія вже використовує стратегічний запас – розвідка

За деякими видами озброєння росія вже використовує стратегічний запас – розвідка

Київ • УНН

 • 719520 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. За даними воєнної розвідки України, ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє УНН.

“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, рф за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Упродовж 2 місяців росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з білорусі. Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, яких у неї дефіцит та перемовини рф з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проекти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.

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