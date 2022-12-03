За деякими видами озброєння росія вже використовує стратегічний запас – розвідка

“Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, рф за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави”, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Упродовж 2 місяців росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з білорусі. Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, яких у неї дефіцит та перемовини рф з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет.

Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проекти домовленостей угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.