По некоторым видам вооружения россия уже использует стратегический запас – разведка

“Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, россия за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства”, – подытожил представитель военной разведки Украины.

В течение 2 месяцев россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из Беларуси. Также, по данным военной разведки, продолжаются переговоры россии с другими странами по поставке боеприпасов, ракетного вооружения в РСЗО “Смерч” и “Ураган”, которых у нее дефицит и переговоры рф с Ираном по пополнению баллистических запасов ракет.

Как отметил Вадим Скибицкий, существуют соответствующие проекты договоренностей соглашений между этими странами, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы.