У россиян осталось ракет на несколько масштабных атак, затем выйдут в ноль – Буданов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На вооружении российской армии осталось ракет еще на несколько масштабных атак, после чего она выйдет в полный ноль. Об этом в эфире национального телемарафона сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
"Запасы высокоточного вооружения у российской федерации уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой рф", – отметил Буданов.
Он добавил, что производство новых ракет в россии ограничено.
"Реально у них осталось ракет еще на несколько масштабных атак, и они выйдут на полный ноль. Как мы видим, они уверенно к этому идут. Производство новых достаточно ограничено, производится лишь несколько типов высокоточного ракетного вооружения", – сказал Буданов.
Напомним
В Минобороны Великобритании назвали причинами сокращения вылетов авиации рф над Украиной высокую угрозу, которая сохраняется со стороны украинской ПВО, ограничение летного времени российских самолетов и ухудшение погоды.
По данным ГУР, враг уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности в августе.