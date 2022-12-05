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Британська розвідка назвала причину скорочення бойових вильотів тактичної авіації рф над Україною

Британська розвідка назвала причину скорочення бойових вильотів тактичної авіації рф над Україною

Київ • УНН

 • 4167927 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих назвали причинами скорочення вильотів авіації рф над Україною високу загрозу, що зберігається з боку української ППО, обмеження льотного часу російських літаків і погіршення погоди, пише УНН.

Цитата

"Останніми місяцями кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною значно скоротилася. (...) Скорочення літако-вильотів, ймовірно, є результатом високої загрози, що зберігається з боку української ППО, обмежень льотного часу російських літаків і погіршення погоди", - зазначили у британській розвідці.

Деталі

За даними МО Британії, зараз російські літаки, ймовірно, здійснюють десятки вильотів на день порівняно з максимумом 300 на день у березні 2022 року. Там також вказали, що наразі росія втратила під час конфлікту понад 60 літаків, включаючи, ймовірно, винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER та штурмовик Су-25 FROGFOOT минулого тижня.

"У той час, як російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, зберігатимуть низькі темпи наземних операцій через погану зимову погоду", - вказали у британській розвідці.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 91 690 осіб, 2924 танків, 264 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

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