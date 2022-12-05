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Британская разведка назвала причину сокращения боевых вылетов тактической авиации рф над Украиной

Британская разведка назвала причину сокращения боевых вылетов тактической авиации рф над Украиной

Киев • УНН

 • 4167926 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных назвали причинами сокращения вылетов авиации рф над Украиной сохраняющуюся высокую угрозу со стороны украинской ПВО, ограничение летного времени российских самолетов и ухудшение погоды, пишет УНН.

Цитата

"В последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. (...) Сокращение самолето-вылетов, вероятно, является результатом сохраняющейся высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды" , - отметили в британской разведке.

Детали

По данным МО Британии, сейчас российские самолеты, вероятно, совершают десятки вылетов в день по сравнению с максимумом 300 в день в марте 2022 года. Там также указали, что в настоящее время россия потеряла во время конфликта более 60 самолетов, включая, вероятно, истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER и штурмовик Су-25 FROGFOOT на прошлой неделе.

"В то время, как российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут сохранять низкие темпы наземных операций из-за плохой зимней погоды", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 91 690 человек, 2924 танков, 264 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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